كبار علماء الهند في جولة سياحية بمتحف التحرير: مصر أرض الأمن والأمان

وجه كبار الوفد الهندي المشارك في الدورة التدريبية بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على حسن الرعاية والاستضافة خلال فترة إقامة دورة تدريبية لهم نظمتها وزارة الأوقاف.

عالم هندي: التواجد على أرض مصر فرصة تاريخية

وقال الدكتور عبدالله الثقافي عميد كلية أصول الدين، بجامعة الثقافة السنية بالهند، إن مصر أرض الأمن والأمان، وتواجدنا على أرضها بأكاديمية الأوقاف فرصة ذهبية تاريخية.

واضاف خلال كلمته في حفل ختام دورة كبار علماء الهند، الاثنين، بوزارة الأوقاف، أن الدورة أثرت في جميع الجوانب في حياتنا علميا وثقافيا وحضاريا وتؤثر في كل مؤسساتنا في الهند، وسنعمل على نشر إصدارات الأوقاف المتميزون على أوسع نطاق حينما نعود إلى بلادنا.

وأضاف: مصر لها مكانة عظيمة في نشر سماحة الإسلام، فهي أرض طيبة ومباركة وآمنة مطمئنة، مقدمين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورمختار جمعة على الدورة التدريبية المتميزة التي عقدت بأكاديمية الأوقاف .

كبار علماء الهند في زيارة للمتحف المصري

وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتقدمة لكبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6 أكتوبر نظمت وزارة الأوقاف اليوم جولة سياحية ترفيهية لجميع المشاركين في الدولة من كبار علماء دولة الهند، قاموا خلالها بزيارة المتحف المصري بميدان التحرير.

وأبدى المشاركون إعجابهم الشديد بما رأوه من آثار شاهدة بعظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع، مؤكدين أن مصر دولة ذات تاريخ عريق وحضارة عظيمة، ‏وآثارها وحاضرها ينطقان بريادتها العالمية في البناء والتشييد، وأن الله عز وجل حبا مصر وشعبها بالخيرات والبركات فهي حقًا خزائن الأرض، وقد حفظها الله عز وجل وحباها بالأمن والأمان حيث قال في كتابه: ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.

ودعا المشاركون في الدورة العلمية المتقدمة من كبار علماء الهند لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.