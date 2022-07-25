حبس رجل وسيدة 4 أيام بتهمة الاتجار في المخدرات بالبحيرة

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة البحيرة، قرارًا بحبس رجل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك بعد ضبطهما بحوزتهما أسلحة نارية وكمية من المخدرات، أثناء استقلالهما سيارة قيادة الأول بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة.

الاتجار في المخدرات

كان قد ورد معلومات إلى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بقيام تشكيل عصابي مكون من رجل وسيدة مقيمين بنطاق محافظ البحيرة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز إيتاي البارود مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط رجل وسيدة مقيمين في محافظة البحيرة حال استقلالهما إحدى السيارات قيادة الأول بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وبحوزتهما «بندقية آلية، 3 خزينة، عدد من الطلقات من ذات العيار، طبنجة مُبلغ بسرقتها وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين والحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة».

أسلحة ومخدرات ومبلغ مالي

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة للترويج.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وجرى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في المواعيد القانونية.