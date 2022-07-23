حكاية اختطاف شاب في البحيرة.. خرج من البيت ومرجعش: «خلافات مع الأب»

شهدت منطقة غرب النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة واقعة اختطاف أحد الشباب من جانب مجموعة من الأفراد المسجلين خطر بالمحافظة، بعدما خرج من المنزل لم يعد مرة أخرى، لتكثف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية جهودها من أجل كشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين في واقعة الاختطاف.

«الوطن» تستعرض تفاصيل واقعة الاختطاف التي شهدتها محافظة البحيرة، منذ بداية الواقعة وحتى القبض على كل المتهمين فيها، حسبما أعلنته وزارة الداخلية من تفاصيل حول الواقعة.

بداية الواقعة.. راح يشتري بعض المتطلبات مرجعش

تعود بداية الواقعة، عندما غادر الشاب منزله في منطقة النوبارية متجهاً نحو منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة من أجل شراء بعض المتطلبات للمنزل، وكان معه هاتفه المحمول، ولكن الشاب لم يعد مرة أخرى إلى منزله.

الأسرة تتلقى اتصالا من الجناة يطلبون مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه

ظلت أسرة المختطف تنتظر عودته مرة أخرى إلى المنزل لكنه تأخر كثيراً ولم يعد مرة أخرى، ليتلقى والد الشاب المختطف اتصالا هاتفيا من جانب الجناة الذين اختطفوا نجله يطلبون منه مساومته على مبلغ مالي كبير في مقابل إطلاق سراح نجله وعودته إلى المنزل مرة أخرى.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغاً بالواقعة

وعلى الفور تلقى قسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شقيقة المجني عليه، تفيد خلاله غياب شقيقها عن المنزل واختطافه من جانب مجموعة من المجهولين، وطلب المجهولين مبلغ مالي كبير من أجل عودته مرة أخرى.

تحرك أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من أجل كشف كل ملابسات الواقعة، حيث كشف أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أفراد من ضمنهم اثنان لديهم سوابق جنائية مقمين في محافظتي البحيرة والجيزة.

استهداف الجناة وتحديد أماكنهم

ونجحت الأجهزة الأمنية في استهداف وضبط الجناة، ومن خلال بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة من خلال تحريض من أحدهم بسبب وجود خلافات مع والد الشاب المُختطف، ولذلك قاموا باستدراج المجنى عليه، ثم اصطحابه تحت تهديد الأسلحة النارية إلى إحدى المزارع في محافظة الجيزة والتي تخص أحد المتهمين، حيث تم احتجازه بها، وبالفعل تم استهداف المزرعة المشار إليها ثم تحرير المُختطف.

وتم ضبط 2 بندقية خرطوش، مع عدد من الطلقات، بالإضافة إلى سيارة بحوزة المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.