عاجل.. مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها في إمبابة

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتهم في إمبابة، ولم تتهم أسرتها أحدًا بالتسبب في وفاتها، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ

كانت البداية بورد بلاغ إلى رجال الشرطة بسقوط طفلة من شرفة شقتهم بإحدى الشوارع في منطقة إمبابة، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة اختل توازنها في أثناء وقوفها بالقرب من شرفة شقتهم، وسقطت على الفور أرضًا، ما أدى إلى مصرعها.

عدم وجود شبهة جنائية

وبمناقشة أسرتها لم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، ونُقلت جثة الطفلة إلى ثلاجة المستشفى.