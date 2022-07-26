16 معلومة عن مسابقة الـ 30 ألف معلم والأسئلة المتوقعة في اختبار الكفايات

أطلقت وزارة التربية والتعليم مسابقة لتعيين 30 ألف معلم بهدف سد العجز في صفوف المدرسين بكافة المراحل التعليمية حيث تستهدف الوزارة ضم 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بمعدل 30 ألف معلم كل عام.

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشف تفاصيل وأسرار جديدة عن مسابقة الـ30 ألف معلم، وقدم بعض النصائح للمتقدمين وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON».

وأبرز ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة الـ30 ألف معلم نرصده كما يلي:

التفاصيل المهمة حول المسابقة

1- العدد المطلوب الإجمالي 30 ألف وعدد المتقدمين 135060.

2- المسابقة حاليًا في مرحلة الفحص والتدقيق للتأكد أن التقديم تم طبقًا للمطلوب.

3- المسابقة تنقسم لـ 27 مسابقة لمعلم مساعد رياض أطفال و27 مسابقة لمعلم مساعد فصل ولكل محافظة مسابقتين.

4- بدء الامتحانات في كل محافظة ينتهي فيها الفرز وبعدها إعلان النتائج.

تفاصيل اختبارات الكفايات

- الاختبارات تشمل:

أ- قياس الكفايات السلوكية وتشمل الجدارات والقدرات والمهارات وفقا لما وضعه أساتذة علم الاجتماع.

ب- الكفايات اللغوية في اللغة العربية وتشمل أساسيات اللغة العربية.

ج- الكفايات المعرفية والتكنولوجية وهي اختبارات في مدى إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

د- الكفايات التربوية والتي تخص ما درسه في كلية التربية مثل التعامل مع الطلبة وتقويمهم ووضع خطة التدريس وطرق التدريس الحديثة وطرق شرح المناهج.

الأسئلة المتوقعة في الاختبارات

6- الاختبارات تشمل الأسئلة المتعلقة بالمعرفة العامة في التاريخ والتربية الوطنية.

7- يجب متابعة المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال السنوات الماضية.

8- التعرف على استراتيجيات حقوق الإنسان ورؤية مصر المستدامة 2030 واستراتيجية مكافحة الفساد وهكذا.

9- يجب مذاكرة كل كتب التاريخ والجغرافيا التي درسوها خلال المراحل الدراسية المختلفة.

10- يجب الدخول على موقع وزارة التخطيط لمعرفة رؤية مصر 2030 ومعرفة محاورها خاصة محور التعليم لأنه سيكون شريكًا أساسيًا في هذا التحول.

11- شرط السن بحد أقصى 35 عام.

12- النتيجة تظهر بمجرد نهاية الامتحانات الإلكترونية بعد فترة تظلم لمدة اسبوعين.

13- الإعلان عن نتيجة الوظيفة عبر بوابة الوظائف الحكومية ويجب متابعة البوابة باستمرار لمعرفة مواعيد الامتحانات والاختبارات.

تفاصيل التعاقد والأجور

14- التعاقد على مسمى معلم مساعد وبعد عامين يتقدم للأكاديمية المهنية للمعلمين ويجتاز الاختبارات ويتحول لمعلم ويتم تعيينه ولو لم يجتاز الاختبارات لا يتم تعيينه لأنه متعاقد.

15- الأجر على الدرجة الثالثة التخصصية فوق الحد الأدنى للأجور.

16- أي شخص يعرض المساعدة ويوهمك بإمكانية مساعدتك للفوز بالوظيفة احذر منه لأنه نصاب.