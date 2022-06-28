التخصصات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2022.. اعرفها

تخصصات مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، تستحوذ على اهتمام الكثيرين من المواطنين، إذ ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي موسع عن تفاصيل مسابقة المعلمين 2022 .

وفيما يلي، تعرض موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تنشرها في مجال أخبار التعليم، تخصصات مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، ومواعيد التقديم في السطور التالية:

تخصصات مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وكان الدكتور طارق شوقي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد خلال الأيام الماضية عن تفاصيل تعيين 30 ألف معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم، ومنها التخصصات المطلوبة والتي لها الأولوية في التعيين والتي جاءت كالآتي:

الأولوية للتعليم رياض الأطفال والمرحلة التعليم الأساسي، حيث أن الأولوية لخريجي الكليات الآتية:

خريجي الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

الحاصلين على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجي كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

خريجي أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية:

تعليم أساسي.

ابتدائي.

معلم فصل.

الحاصلين على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

خريجي كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2022

ويمكن لمن تنطبق عليهم المؤهلات السابقة والشروط التقديم عبر رابط مسابقة المعلمين 2022، من خلال بوابة الوظائف الحكومية أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم

ويمكن للراغبين في التقديم، الدخول على البوابة في الفترة ما بين السبت 2 يوليو القادم، حتى الأحد 24 من الشهر ذاته، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية .