أنباء عن هجوم أوكراني على مستودع ذخيرة روسي في دونيتسك.. فيديو
كتب:
سحر المكاوى
10:58 م | السبت 23 يوليو 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أظهرت لقطات فيديو انفجار قوي وقع في منطقة هورليفكا التي تحتلها روسيا اليوم السبت في منطقة دونيتسك أوبلاست، وفق ما ذكره موقع Euromaidan.
وادعت التقارير الناشئة من المنافذ، أن القوات المسلحة الأوكرانية ضربت مستودع ذخيرة روسي، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
نائب سكرتير مجلس الأمن الأوكراني السابق متهم بالخيانة العظمى
وذكرت صحيفة كييف إندبندنت، أن نائب سكرتير مجلس الأمن الأوكراني السابق متهم بالخيانة العظمى.
ووفقًا لتقرير صدر اليوم السبت عن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، يشتبه في تعاون فولوديمير سيفكوفيتش مع أجهزة المخابرات الروسية وإدارة شبكة عملاء في أوكرانيا للتجسس نيابة عن روسيا.
A powerful explosion occurred today in the Russian-occupied Horlivka, Donetsk Oblast— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 23, 2022
As "Novosti Donbasa" reports, the explosion occurred on the territory of the Mashzavod after shelling pic.twitter.com/2ttphj23Ep