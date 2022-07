أنباء عن هجوم أوكراني على مستودع ذخيرة روسي في دونيتسك.. فيديو

أظهرت لقطات فيديو انفجار قوي وقع في منطقة هورليفكا التي تحتلها روسيا اليوم السبت في منطقة دونيتسك أوبلاست، وفق ما ذكره موقع Euromaidan.

وادعت التقارير الناشئة من المنافذ، أن القوات المسلحة الأوكرانية ضربت مستودع ذخيرة روسي، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت، أن نائب سكرتير مجلس الأمن الأوكراني السابق متهم بالخيانة العظمى.

ووفقًا لتقرير صدر اليوم السبت عن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني، يشتبه في تعاون فولوديمير سيفكوفيتش مع أجهزة المخابرات الروسية وإدارة شبكة عملاء في أوكرانيا للتجسس نيابة عن روسيا.

