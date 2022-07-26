النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة سقطت من أعلى بإمبابة

أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لجثة طفلة، عقب التحفظ على الجثة داخل مشرحة زينهم حيث سقطت من أعلى شرفة منزلهم داخل منطقة إمبابة، أمس الاثنين.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا من الأهالي بسقوط طفلة من أعلى شرفة منزلها بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة؛ للتأكد من صحتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفلة ملقاة أرضًا غارقة في دمائها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

التحريات الأولية حول الواقعة وسؤال الشهود

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن الطفلة كانت تقف في شرفة المنزل في أثناء رؤيتها وسقطت على الأرض وسط بركة من الدماء، وشاهد الأهالي أسرة الطفلة وسط صدمتهم الكبيرة لفقد طفلتهم الصغيرة.

لا توجد شبهة جنائية في الواقعة

وأكدت التحريات شهادة الشهود، أن الطفلة في أثناء وقوفها في الشرفة اختل توازنها وسقطت على الأرض من أعلى، كما رجحت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

النيابة تستدعي أسرة الطفلة المتوفية

واستدعت النيابة العامة أسرة الطفلة لسماع أقوالهم بخصوص الواقعة إلا أنهم لم يوجهوا الاتهام لأي شخص وأكدوا تحريات رجال المباحث، أنّ الطفلة سقطت بسبب اختلا توازنها من أعلى الشرفة، ولم يستطيعوا إنقاذها لسرعة حدوث الموقف، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.