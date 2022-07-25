تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن كلية العلاج الطبيعي بنها

تعد كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها أحدث كليات الجامعة والمنشاة حديثا من عامين حيث يتزايد الإقبال علي الإلتحاق بها ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 بعد أن دخلت الخدمة فعليا ضمن كليات الجامعة.

«الوطن» تستعرض أوراق وأنظمة دفع مصروفات كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في العلاج الطبيعي جامعة بنها

حددت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الجامعات 2022 وفق موقع الكلية كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

10 صورة شخصية حديثة.

2 استمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور.

دوسيه وحافظة أوراق.

أنظمة دفع مصروفات العلاج الطبيعي بنها

تقدم كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 3 أنظمة لسداد المصروفات للطلاب المصريين وحاملي الشهادة المعادلة السوريين والوافدين من الدول العربية والأجنبية وفقا للوائح الجامعة والكلية.

التعليم والتدريب المستمر بالعلاج الطبيعي ببنها

ووفق موقع الكلية، كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها تهدف إلى إعداد خريجين في مجال العلاج الطبيعي لهم قدرة عالية من الكفاءة الأكاديمية والمهنية عن طريق التعلم والتدريب المستمر، بحيث تصبح الكلية لها الريادة في مهنة العلاج الطبيعى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولي.

ذلك فضلا عن إلى تخريج أخصائيين علاج طبيعى لهم مستوى علمي خاص وأداء مهنى متميز فى إطار الأخلاقيات المهنية العالية والرفيعة وذلك من خلال برامج تعليمية متميزة وبحث علمى خلاق لخدمة المجتمع، وحيث إن العملية التعليمية في الجامعة تربط التدريس والبحث العلمي والتطبيق العملي بمجموعة من العلوم الإنسانية.