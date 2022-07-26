برنامج جراحي للشاب إبراهيم محمود بـ«الزقازيق الجامعي».. استجابة لتوجيه الرئيس بعلاجه

كشف التقرير الطبي لحالة إبراهيم محمود عبد العزيز البالغ من العمر «23 عاما» خريج كلية الآداب قسم جغرافيا الذي جرى نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه عن طبيعة الحالة المرضية التي يعاني منها تفصيليا.

نتيجة الفحوصات الطبية للشاب

وقال الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، إن التقرير الطبي أظهر معاناة الشاب من وجود تشوهات في عظام الوجه ومشكلات بفتحة الفم ومفصل الفك، كما يعاني من حَوَل وازدواجية في الرؤية مع تشوه في شكل عظام الوجه.

لجنة طبية تشرف على حالة «إبراهيم»

وتابع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، قائلا إنه فور استقبال الشاب تم تشكيل لجنة طبية ضمت 5 تخصصات طبية من أساتذة كلية الطب واستشاري المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق ضمت جراحة الفم والاسنان، والوجه والفكين، والأنف والأذن والحنجرة والتجميل وجراحة العيون والأشعة والتخدير.

وتم إجراء الفحوصات اللازمة للشاب.

إعداد برنامج لجراحة وعلاج الشاب

وأضاف «ندا » في تصريحات لـ«الوطن» أنه جار إعداد برنامج لجراحة وعلاج الشاب، تحت إشراف الدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

وزار الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق الشاب المريض، واستمع إلى تفاصيل تقرير اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها لفحصه وإعداد خطة العلاج ووجه بتقديم أفضل الخدمات اللازمة لعلاجه.

وكان الشاب إبراهيم محمود عبد العزيز أُصيب في حادث تصادم عام 2018 أثناء توجهه من منزله بقرية منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية إلى جامعة الزقازيق نتج عنه إصابات بكسور عديدة، وأجرى عمليات إلا أنه ظل يعاني من إصابات في الوجه ما أدى لصعوبة تحدثه أو تناوله الطعام.