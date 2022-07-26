مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى ‏‏نهاية أغسطس

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين ‏حتى 30/8/2022.

وأشار إلى أن ‏التوجيه يأتي تسهيلا على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، كما نص القرار في المادة الثانية إلى استمرار ‏فتح موقعي (دعم مصر- مصر الرقمية ) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة الدعم.‏

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏بأن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم يأتي لاستكمال قواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن رقم الهاتف المحمول يساهم في ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول.

استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة

وأكد المتحدث الرسمي، أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلى موقعي «‏دعم مصر- مصر الرقمية»، أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر على المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية، والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة، وجرى استثناء أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

قبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية

‏وأضاف أن وزير التموين كان قد أصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية ‏مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديري المديرية أسبوعيا.‏