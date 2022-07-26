المؤتمر التعليمي الأول لجامعة المنصورة الجديدة: برامج حديثة لتعليم ذكي

نظمت جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، المؤتمر التعليمي الأول للجامعة للتعريف بكلياتها وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وذلك بنادي النيل بالمنصورة، بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية والمهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وعدد من المدارس الثانوية للمتفوقين ( STEM ) ومدارس اللغات والخاصة والحكومية بمحافظة الدقهلية، ولفيف من أولياء أمور الطلاب الجدد بالجامعة.

الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفى، أن فعاليات المؤتمر التعليمي لجامعة المنصورة الجديدة في إطار علاقات التعاون الوثيق بين جامعة المنصورة الجديدة، ومحافظة الدقهلية بصفة عامة، وجامعة المنصورة العريقة بصفة خاصة، انطلاقا من حرص جامعة المنصورة الجديدة على التفاعل الإيجابي، والمساهمة الفعالة في الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، ورغبة في إتاحة أفضل فرص للتعليم الجامعي بمعايير الجودة التعليمية.

التعريف بجامعة المنصورة الجديدة

وبدأ الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، بالتعريف بجامعة المنصورة الجديدة وما تتميز به من برامج تعليمية حديثة مختلفة لتعليم ذكي يواكب المستقبل القريب والبعيد للدولة المصرية، وحث المجتمع وأولياء الأمور على أنه من الضروري تغيير فكر اختيار كليات القمة لأبنائنا الطلاب من اختيار القطاع الطبي إلى اختيار تخصصات المستقبل من الذكاء الصناعي، وغيرها من برامج تتيحها جامعة المنصورة الجديدة خاصة؛ لتواكب التطور العالمي لإعداد جيل ذكي.

وتابع المؤتمر فعالياته بكلمة المهندس علي عبد الرؤوف، والذي وجه الشكر للقيادة السياسية على قرار إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، لكي تكون المدينة الأولى من الجيل الرابع داخل الدلتا بمحافظة الدقهلية، وأثنى على ما حققته جامعة المنصورة الجديدة في عامها الأول.