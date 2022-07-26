بريد.. اقضِ على التكاتك فى شوارع «شربين» يا محافظ الدقهلية

فى صورة لا مثيل لها بجميع مدن الجمهورية، وفى غضون سنوات قليلة مضت غرقت مدينة شربين - الدقهلية بمركبات الـ«توك توك»، وبأرقام خيالية حتى أضحت عبئاً ثقيلاً على شوارعها وحواريها وقراها، والأنكى من ذلك أنها أصبحت عائقاً لأهالى المدينة الذين عجزوا عن المرور عبر مدخل المدينة الرئيسى سواء بالخروج أو الدخول من وإلى المدينة، لتكدس وقوف مركبات «التوك توك» بمدخل المدينة الذى أضحى كموقف قانونى، رغم أنه بدأ بعشوائية من قِبل سائقيها فى ظاهرة لافتة للأنظار، ومدهشة لعدم تحرك الجهات المعنية بمنع هذه الظاهرة التى سببت إرباكاً للأهالى، وزادت من المشاجرات بينهم وبين سائقى هذه «التكاتك».. نناشد السيد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وضع حل لتلك المشكلة.

عن الأهالى: أحمد محمد شوقى الديسطى، كفر الحطبة - شربين - الدقهلية

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