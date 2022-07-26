أعلنت وزارة البيئة، أسماء الفائزين بالمرحلة السابعة من مسابقة «صحتنا في كوكبنا»، ضمن إحدى الفاعليات التعريفية بمؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخ cop27.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الصحي لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون الصادرة عن وسائل النقل التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري والتي تزيد من درجة حرارة الكوكب، وفي ذات الوقت تساهم تلك الدراجات في الحفاظ على صحة الفائزين بالاعتماد على نمط حياة صحي.

2000 دراجة للفائزين

ومن المقرر، أن تمنح المسابقة 2000 دراجة للرابحين، منها 1000 دراجة خلال المسابقة الشهرية بمعدل 100 دراجة شهريا، و1000 خلال فاعليات مؤتمر المناخ كوب 27 المقرر انعقادة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

شروط الفوز بالجائزة

ومن المنتظر، خلال الأيام المقبلة طرح السؤال الجديد عبر صفحة وزارة البيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضعت وزارة البيئة عددا من الشروط يجب توافرها في المشاركين خلال المراحل المقبلة، للفوز بـ100 دراجة بشكل شهري حتى مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، أبرزها أن يتراوح عمر المتسابق المشارك من 12 حتى 30 عاما، وأن يجيب على أحد الأسئلة المطروحة على موقع وزارة البيئة للمسابقة مصحوبا برقم الهاتف والرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد، وأن يجيب لمرة واحدة، وألا يكرر ادخال البيانات.

وتهدف المسابقة إلى المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة في المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» والتي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لفئات المجتمع المختلفة وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، كما أنها تستمر حتى نوفمبر المقبل 2022.