إصابة شخص باختناق في انفجار أسطوانة غاز داخل مجزر فراخ بالمنوفية

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، انفجار أنبوبة غاز في مجزر فراخ بقرية شبشير التابعة لدائرة المركز، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

انفجار أسطوانة غاز داخل مجزر فراخ

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن انفجارا في أسطوانة غاز وقع داخل مجزر فراخ في قرية شنشور التابعة لدائرة مركز منوف، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخص باختناق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقال قوات الحماية المدنية

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بانفجار أسطوانه غاز في مجزر دواجن، وجرى انتقال قوات الحماية المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.