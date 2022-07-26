رئيس التحرير

محمود مسلم

إصابة شخص باختناق في انفجار أسطوانة غاز داخل مجزر فراخ بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:05 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
انفجار اسطوانة

انفجار اسطوانة

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، انفجار أنبوبة غاز في مجزر فراخ بقرية شبشير التابعة لدائرة المركز، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارة إسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

انفجار أسطوانة غاز داخل مجزر فراخ

وأكد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، أن انفجارا في أسطوانة غاز وقع داخل مجزر فراخ في قرية شنشور التابعة لدائرة مركز منوف، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخص باختناق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقال قوات الحماية المدنية

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بانفجار أسطوانه غاز في مجزر دواجن، وجرى انتقال قوات الحماية المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ المزيد:

إصابة مسن وزوجته في إنفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقتين بالجيزة دون خسائر

عاجل .. حريق هائل بمنطقة الكرنك وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل عقار بكرداسة

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بكرداسة.. التحريات: ماس كهربائي السبب

حريق هائل بعدد من المحلات التجارية بالموسكي.. الحماية المدنية: لا إصابات

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في الهرم دون وقوع إصابات

الحماية المدنية تنتشل جثمان سيدة من أسفل عقار البحر الأعظم المنهار
بقلم إبراهيم الديهي