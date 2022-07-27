إزالة ونقل عربات متهالكة لتوسعة شارع الزهراء بالمعادي.. «صور»

شهدت أحياء محافظة القاهرة، اليوم، عددا كبيرا من الأنشطة والحملات وإنفاذ القانون على المخالفين.

وقرر اللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادى، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني أمس الثلاثاء، وبالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بالحي، رفع العربات المتهالكة بمخزن الحي القديم إلى جوار مركز صيانة بجانب مركز التدريب بمخر السيل وعددها 49 عربة وذلك لسرعة إنجاز أعمال توسعة شارع الزهراء.

ومن ناحية أخرى، شهد حي المطرية بالقاهرة برئاسة اللواء خالد شحاتة، رئيس الحى، الاهتمام بأعمال التطوير ومتابعة بيارات ومحابس شركة مياه الشرب وعلاج التالف منها وحسب تعليمات رئيس حى المطرية اليوم قام مدير إدارة الطرق بمتابعة صب غطاء لغرفة محابس المياه خلف بنزينة شارع الحرية سوق الخميس القديم وذلك فى إطار حرص وتوجيهات الدولة لتقديم حياة بشكل أفضل للمواطنين.

كما واصل حى المطرية أعمال التطوير ومتابعة كبائن التليفونات والبيارات وعلاج التالف منها بالشوارع، وقام مدير إدارة الطرق بمتابعة تركيب غطاء لغرفة التليفونات بشارع المشروع أمام مستشفى الحق.

إزالة الإشغالات

كما شهد حى المطرية حملة على الإشغالات لتقديم حياة بشكل أفضل للمواطنين وإنفاذ القانون على المخالفين، حيث قاد اللواء خالد شحاتة، رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات ورفع مخلفات وإزالة بردورات حجز السيارات بالتعاون مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية والمرافق ووحدة الرصد، وتم إزالة إشغالات شارع محمد الأمير وإزالة كشك مخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خدمة الحي المتنقل

وأعلن حى غرب القاهرة برئاسة محمد عثمان، رئيس الحى، إطلاق خدمة الحي المتنقل اليوم الأربعاء بشارع البرازيل بمنطقة الزمالك من أجل تقديم الخدمة للمواطنين وتلقي طلباتهم واستفساراتهم، ونوه الحي على المواطنين ضرورة إحضار صورة الرخصة وآخر إيصال سداد والدفع عن طريق الفيزا.

رقابة ساحات الانتظار

كما قامت لجنة مشكلة من حي غرب القاهرة برئاسة سكرتير حى غرب القاهرة ومدير المركبات وشرطة المرافق بمتابعة سير العمل داخل ساحات الانتظار المستأجرة بنطاق الحى والوقوف على مدى الالتزام بشروط التعاقد والتعريفة المقررة والصالات السداد وأثناء المرور تم توثيق المخالفات وتم رفع جميع الاشغالات داخل الساحات والتنبيه فى حضور لجنة من إدارة المركبات بمحافظة القاهرة نطاق حى غرب القاهرة.