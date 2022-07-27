مصرع مُسنة سقطت من شرفة منزلها في ظروف غامضة بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع مُسنة إثر سقوطها من شرفة منزلها في حلوان، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لعقار المسنة المتوفية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها.

بلاغ بإصابة سيدة ادعاء سقوط

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول سيدة مصابة ادعاء سقوط من أعلى ووفاتها أثناء إسعافها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعي «نادية.ع.ح»، 65 سنة ربة منزل، وبالفحص تبين أنها مصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، كما تبين إصابتها بنزيف داخلي وخارجي، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع فتاة سقطت من أعلى عقار بمصر القديمة

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة إثر تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من أحد المستشفيات بسقوطها من أعلى العقار المقيمة به بدائرة القسم.

بالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعي «زينب.م.أ»، في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية، ورجحت التحريات بأن يكون سبب الوفاة هو اختلال توازن الفتاة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.