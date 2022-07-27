محافظ القليوبية يتفقد الأعمال النهائية لرصف نفق وطريق الشموت

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها الأعمال النهائية لرصف وتطوير طريق الشموت، واطمئن على مستوى النظافة العامة والتجميل بمدينة بنها، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطريق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية، وتجميل الميادين، والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع، والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبلغ طول طريق الشموت كيلومتر واحد بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم الانتهاء من رش مادة الـ MS ثم الطبقة الرابطة بطول 300 متر، وجارِ الانتهاء من الطبقة الرابطة تمهيدًا لرش مادة الـ RC ثم الطبقة السطحية والنهائية، بالإضافة لعمل جزيرة وسطى بطول 300 متر عرض 1.5 متر، وزراعة أعمدة إنارة للحفاظ على سلامة المواطنين.

تلافي مشكلات الرصف

وشدد المحافظ على ضرورة تلافي أي مشكلات في الرصف، من رفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، ومراعاة الفواصل أثناء الرصف كي لا تسبب في حدوث ميل في الطريق، وتكثيف الجهود بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية.

تطوير مدخل نفق الشموت

وكلف «الهجان» مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة، لعمل تطوير بمدخل نفق الشموت، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمرور، لإضافة مظهر جمالي لمدخل النفق، مع إزالة أعمدة الإنارة المتهالكة واستبدالها بأعمدة أخرى تتناسب مع التطوير.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال النظافة العامة والتجميل والإشغالات بقرية الرملة بمدينة بنها، التي كانت تتجمع فيها القمامة سابقًا بمداخلها ومخارجها وأمام مدرسة الرملة للتعليم الأساسي، وتحويلها إلى حدائق مزروعة بالأشجار والورود للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد «الهجان» رفع مخلفات الهدم المتواجدة على جانبي الطريق والمرور المستمر لضبط أي سيارة تُلقي بالمخلفات في الطريق العام، وأثناء الجولة لاحظ مخزن للأخشاب يفترش الأخشاب في الطريق العام، وعلى الفور وجه بإزالته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعديات على الطريق العام، ورفع الإشغالات بكافة أنواعها.