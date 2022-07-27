تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل ابن عمهما بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة تاجر مواشي وشقيقه، متهمين بقتل ابن عمهما بسبب خلافات حول قطعة أرض، بعدما تربصا له وتعديا عليه بالضرب، أثناء توجهه إلى منزله بمدينة القرين، إلى جلسة الدور الأول من الشهر المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة الزقازيق، وعضوية كل من المستشار وليد مهدي، والمستشار أمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تفاصيل مقتل مبيض محارة بالقرين

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل 2022، حيث تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمر عبدالرؤوف، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة القرين بلاغًا بمقتل المدعو «عبده عبدالحميد»، 65 سنة، مبيض محارة، أثناء استقلاله دراجة نارية متوجهًا إلى عمله، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القرين إلى مكان الواقعة، لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة.

المتهمان هشَّما رأس ابن عمهما بسبب خلاف على الأرض

وتبين من التحقيقات أن اثنين من أقارب المجني عليه، وهما «بهاء رشاد»، 30 سنة، تاجر مواشي، وشقيقه «عادل رشاد»، 44 سنة، اعترضا طريق المجني عليه أثناء توجهه إلى عمله مستقلاً دراجته النارية، وانهالا عليه بالضرب بالشوم، وسددا له طعنات نافذة بالسلاح الأبيض في وضح النهار، بسبب خلافات على قطعة أرض.

حبس المتهمين بقتل ابن عمهما وتقديمهما للمحاكمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد لهما عدة مرات، قبل أن تقرر إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بتأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة الدور الأول من الشهر المقبل.