البحيرة تستعد لمجابهة الأزمات بمعدات تكلفتها 455 مليون جنيه

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، تنفيذ اصطفاف لنماذج متنوعة من المعدات، بلغ عددها 40 مركبة، عبارة عن سيارات قلاب ولوادر ومواتير شفط ومقطورات للنظافة والكسح وجرارات زراعية، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

محافظ البحيرة يتفقد معدات إدارة الأزمات

وتفقد المحافظ اصطفاف المعدات الفنية المستخدمة لإدارة الأزمات بمركز شبراخيت، والبالغ عددها 35 مركبة، وتشمل سيارات القلاب والبدال واللوادر ومواتير وماكينات شفط المياه ومقطورات النظافة والكسح والجرارات الزراعية.

كما تفقد ماكينات وسيارات المحولات الكهربائية وسيارات نقل اسطوانات الغاز، حيث جاءت الجولة التفقدية فى إطار الوقوف على مدى جاهزية كافة المعدات لمواجهة الأزمات و الكوارث بمحافظة البحيرة.

وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة حققت نجاحاً غير مسبوقاً خلال الفترة الماضية، حيث جرى التعامل مع الأزمات المختلفة بدقة واحترافية خلال موسم الأمطار والعواصف، العام الماضي.

خطة لمواجهة الأزمات والكوارث

وذكر «آمنة» أنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات والكوارث، وتعظيم إمكانيات المحافظة، مشيراً إلى أن تكلفة الدعم المنظومة تجاوزت 455 مليون جنيه، لجميع المراكز، وأضاف أن الدعم يشمل مجموعة من المعدات والآلات والسيارات، بلغ عددها 231 معدة جديدة، بتكلفة إجمالية 338 مليون جنيه.

وذكر محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ 3 مشاريع بتكلفة 117 مليون جنيه، كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات، كل في موقعه، لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة خلال موسم الشتاء القادم.

جاء ذلك في إطار سعي محافظة البحيرة لتنفيذ خطة محكمة في مجابهة الأزمات والكوارث، لاسيما في فصل الشتاء.