«آلاء» أولى الثانوية الأزهرية: التوفيق من عند الله وسألتحق بالطب

عبرت «آلاء أحمد أمين محمد حسنين»، الطالبة بمعهد فتيات «فؤاد خميس» النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، عن فرحتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية الأزهرية بمجموع 649 درجة، بنسبة 99.85%.

التوفيق من عند الله ولكل مجتهد نصيب

«الحمد لله، النتيجة اللي وصلت لها توفيق من الله عز وجل أولاً وأخيراً»، بتلك الكلمات بدأت «آلاء»، مقيمة بمدينة العاشر من رمضان حديثها مع «الوطن»، وتابعت قائلة: «منذ بداية العام الدراسي اجتهدت حتى أحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، فكان هذا الترتيب ومكالمة شيخ الأزهر لي، أمنية سعيت لها، ووفقني الله بتحقيقها».

مكالمة هاتفية من شيخ الأزهر

وأشارت إلى أنها تلقت المكالمة الهاتفية من شيخ الأزهر، حيث ردت على الهاتف بالصدفة، وعندما هنأها بالنتيجة شعرت بفرحة كبيرة وسجدت شكراً لله، مضيفة أن فرحتها كانت مضاعفة، لأنها أدخلت الفرحة على أسرتها أيضاً.

وأوضحت أنها ستلتحق بكلية الطب، لتصبح طبيبة تستطيع مساعدة المرضى البسطاء، ولفتت إلى أنها التحقت بالتعليم الأزهري منذ بداية دراستها، مضيفةً أن لديها 3 أشقاء وترتيبها الثاني بينهم، وجميعهم يدرسون بالأزهر، وأكدت أنه لا توجد أي صعوبة في دراسات مواد الأزهر، وقالت إنها كانت تحرص على مذاكرة دروسها أولاً بأول، وكانت تذاكر بشكل متقطع وليس متواصل وحظيت بدعم أسرتها ومدرسيها.

والد «آلاء»: فخور بيها وبأشقائها

ومن جانبه، قال «أحمد أمين محمد حسنين»، إمام وخطيب مسجد، إنه يشعر بالفخر بابنته «آلاء» وجميع أبنائه، مشيراً إلى أن «آلاء» واثنين من أشقائها أتموا حفظ القرآن الكريم في المرحلة الابتدائية، اأما الأبنة الأخيرة، 3 سنوات، تحفظ جزءاً كبيراً من القرآن، وتسعى لاتمامه بإذن الله.

وأشار إلى أنه أتاح لأبنائه فرصه الاختيار للدراسة في الأزهر من عدمه، وكان اختيارهم الالتحاق بالأزهر.