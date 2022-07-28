دفن فتاة لقيت مصرعها بصعق كهربائي وسقوط طالبة من طابق ثالث بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة فتاة بقرية الكسابية في مدينة شبين القناطر، بعدما لقيت مصرعها بسبب تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسيل الملابس وحدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى وفاتها في الحالة.

ونُقلت الجثة لمستشفى شبين القناطر، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل وفاة طالبة بسبب الغسيل

وتلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر، باستقبال جثة طالبة إثر تعرضها لصعق كهربائي.

وتبين مصرع «ل ن»، 12 سنة، طالبة، بالصف الثاني الإعدادي، ومقيمة في قرية الكسابية بدائرة المركز، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسيل الملابس بغسالة عادية، وحدث ماس كهربائي بها، ما أدى إلى صعقها ووفاتها في الحال.

تفاصيل إصابة طالبة بسبب تنظيف سجادة

وفي سياق آخر، طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث في واقعة سقوط طالبة من الدور الثالث أثناء تنظيف سجادة بمدينة الخصوص، فيما كشف التقرير الطبي أن المصابة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الثورة بدائرة قسم الخصوص، أثناء تنظيفها سجاد منزلها وإصابتها بنزيف حاد بالبطن والحوض.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، باستقبال طالبة مصابة بنزيف بالبطن والحوض والحالة العامة سيئة وجرى تقديم العلاج اللازم لها.

وتبين إصابة «م ق»، 17 سنة، طالبة، ومقيمة منطقة الثورة دائرة القسم، بنزيف بالبطن والحوض إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال والد المصابة وأحد الجيران، أكدا أنه حال قيام المصابة بتنظيف سجادة بشرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ما أدى إلى إصابتها، ونُقلت المصابة لمستشفى المطرية بالقاهرة.

تفاصيل إصابة طالبة بحروق

كما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في أحد المنازل بقرية الكوم الأحمر بشبين القناطر، ما أسفر عن إصابة طالبة بحروق متفرقة أثناء قيامها بطهي الطعام باستخدام شعلة صغيرة وحدوث تسرب غاز، ونُقلت المصابة لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج وطلبت تحريات المباحث.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة باستقبال طالبة مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة، وجرى تحويلها لمستشفى شبين الكوم لتلقي العلاج.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «ن ع»، 13 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة.

وتبين أنه أثناء قيام المصابة بأعمال طهي الطعام باستخدام شعلة صغيرة بمطبخ الشقة سكنهم، حدث تسرب غاز منها، ما أدى لنشوب حريق محدود تسبب في حدوث إصابتها.