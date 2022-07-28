مصدر: ارتفاع عدد مصابي انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي الفيوم» إلى 19 شخصا

كشف مصدر أمني لـ«الوطن»، ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إلى 19 مصاباً، إضافة إلى مصرع شخصين آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم التخصصي، كما جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع 2 وإصابة 19 في الحادث

وأسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بين قريتي قصر الباسل بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وسمسطا الغربية ببني سويف، عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إحكام سيطرته عليها فانقلبت على الطريق وأصيب ركابها.

الإسعاف تنقل المصابين للمستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف الفيوم إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الذين تنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وكسور واشتباه ارتجاج بالمخ، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث انقلاب سيارة مروع

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز ووجود متوفين ومصابين.

رفع آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.