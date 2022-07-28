ضبط 5 أشخاص احتجزوا مطلوبا في قضايا لسرقة متعلقاته بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم، من ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة، بعد استدراجهم لشخص من محافظة أسيوط عن طريق إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسمى «كمية محدودة»، والتي تروج لتحرير أوراق وعقود رسمية مزورة.

واحتجز المتهمون الشخص لمدة يومين بإحدى الشقق السكنية بمدينة بلقاس، واعتدوا عليه بالضرب، واستولوا على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي، وأطلقوا سراحه بعد يومين.

بلاغ من عاطل بتعرضه للخطف

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من المدعو «هيثم.ن.ع»، 35 سنة، عاطل، ومقيم في قرية بنى إدريس في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، وتبين أنه سبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة، ومحكوم عليه غيابيا بالحبس وكفالة 200 ألف جنيه، وأنه أصيب بكدمة بفروة الرأس وسحجة باليد اليسرى وخدوش بالرقبة.

عقود بيع مزورة

وأكد الشاكي، في محضر التحقيقات، قيامه بالتواصل مع شخص على موقع «فيسبوك»، على صفحة باسم «كمية محدودة»، يروج من خلالها لقيامه بتحرير أوراق رسمية وعقود مزورة، رغبة منه في تحرير عقد بيع أرض زراعية ومسكن سبق بيعهما لآخرين بتاريخ سابق، لبيعهما، وذلك لمساومتهم على سعر البيع.

وتابع بأنه تم تحديد موعد للقاء بمدينة بلقاس، فاصطحبه المذكور لشقة بشارع «الجمهورية»، مؤكدا له أنها المكتب الخاص به، إلا أنه فوجي بثلاثة أشخاص وفتاة قاموا بتقييده وتفتيشه، وتحصلوا منه على حافظة نقوده وبها مبلغ مالي 450 جنيها، ومبلغ 3 آلاف جنيه من الحافظة الإلكترونية لهاتفه المحمول، كما تواصلوا هاتفيا مع أهله لدفع مبلغ 20 ألف جنيه لإطلاق سراحه، لكنهم حولوا مبلغ 3000 جنيه فقط.

وأضاف أن المذكورين أطلقوا سراحه بعد يومين من اختطافه، بعد تعديهم عليه بالضرب بالأيدي وإحداث الإصابات الموجودة به، والاستيلاء على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبها بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ضبط 5 متهمين

وبتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهم «أحمد.م.أ.ال»، 25 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي، ومقيم في عزبة هجرس بدائرة المركز والقائم على الصفحة المشار إليها، و«محسن.م.م»، 31 سنة، عاطل، و«محمد.ر.ع»، وشهرته «بسكوتة»، 21 سنة، سائق «توك توك»، و«محمد.م.ال»، وشهرته «كفتة»، 35 سنة، عاطل، و«ياسمين.ج.ن»، 26 سنة، ربة منزل، ومقيمة في عزبة «جاد» بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراجهم المذكور للشقة السكنية خاصة الثاني، وارتكاب الواقعة على النحو السابق ذكره، وبإرشادهم تم ضبط الهاتف المحمول وحافظة النقود الخاصة بالمذكور وداخلها بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.