تعرف على مواعيد التقدم للدراسات العليا في جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا للعام الجامعي 2022/ 2023 لجميع الكليات، بما فيها كليات الجامعة في محافظة قنا.

موعد الدرسات العليا في كلية التجارة

وأضاف «غرباوي» أن التقديم بكلية التجارة، فصل الخريف، يبدأ اعتباراً من 1 أغسطس إلى 25 أغسطس 2022، وفصل الربيع من 28 يناير إلى 2 مارس 2023، ويبدأ القيد الأول بكلية الزراعة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2022، والقيد الثاني من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر، وكلية التربية الرياضية (دبلوم – ماجستير) من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، وبالنسبة للدكتوراه، الفترة الأولى من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، والفترة الثانية من 1 يناير إلى 31 يناير 2023، وكلية التمريض من 1 أغسطس إلى الأسبوع الأول من سبتمبر 2022.

موعد الدراسات العليا في كلية التربية بقنا

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدراسات العليا بكلية التربية النوعية، فصل الخريف، تبدأ من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر 2022، وفصل الربيع من 15 ديسمبر2022 إلى 14 يناير 2023، وكلية الآداب من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022، وكلية التربية بقنا من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022، وكلية الطب البيطري (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) القيد الأول من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، والقيد الثاني (ماجستير – دكتوراه) من 1 مارس إلى 31 مارس 2023، وكلية العلوم من 1 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 2022، وكلية الآثار (دبلوم – تمهيدي) من 15 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2022، والماجستير والدكتوراه طوال العام.

وبالنسبة لكلية الحقوق الفترة الأولى، من 3 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 2022، والفترة الثانية من 26 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2022، وكلية التربية بالغردقة من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2022، وكلية الهندسة (ماجستير – دكتوراه) من 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022، وكلية الطب أبريل وأكتوبر من كل عام.