رئيس مياه قنا: تنفيذ 165 ألف توصيلة صرف صحي للمنازل بـ86 قرية

اجتمع المهندس رجب عرفة خليل ئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورؤساء القطاعات ومديري الأفرع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، مع الشركات المنفذة لمشروعات توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل لعدد 86 قرية لخمسة مراكز بالمحافظة.

عدد التوصيلات

وأوضح المهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط أن عدد التوصيلات يصل لـ165 ألف توصيلة صرف صحي لخدمة الأهالي على مستوى محافظة قنا، ضمن مشروعات المباردة الرئاسية حياة كريمة لإنشاء صرف صحي متكامل بمراكز «أبوتشت - فرشوط - دشنا - الوقف - قوص».

حيث تم عرض آخر المستجدات بكل فرع وكذلك جميع العمليات المفتوحة للوقوف على المستجدات والعوائق التي تقابلهم أثناء العمل وذلك لسرعة تنفيذها والانتهاء منها.

وكذلك متابعة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تستهدف مشروعات صرف صحي متكامل بقرى «الشقيفي - بخانس - الحسينات» بمركز ابوتشت، ومشروع صرف صحي بقرى «الأشراف البحرية - القناوية - المخادمة - أولاد عمر» بمركز قنا، وكذلك متابعة الأعمال النهائية لمشروع إنشاء محطة مياه الدرب الجديدة لزيادة كمية المياه المنتجة بمركز نجع حمادي.

سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات

وقد شدد المهندس رجب عرفة على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات الجاري تنفيذها لتوفير الخدمات لأهالي محافظة قنا.