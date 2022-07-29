الرابع مكرر بالثانوية الأزهرية: والدي صاحب الفضل في تفوقي.. و«هدخل طب»

أبدت الطالبة يسرا عبدالملك عبد الملك تركي، الحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية 2022، سعادتها بالحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وهو الحلم الذي انتظرته منذ أول يوم في الثانوية، «كنت بحلم باليوم اللي اطلع فيه من الأوائل والحمد لله ربنا وفقني، واستقبلت الخبر بسجودي لله لشكره على تحقيق حلمي».

الرابعة على الثانوية الأزهرية: والدي مثلي الأعلى

وأضافت الطالبة الوحيدة من أبناء محافظة المنوفية في القسم العلمي بين أوائل الثانوية الأزهرية 2022، في تصريحات لـ«الوطن»، أن والدها هو مثلها الأعلى في الحياة، وهو مدرس رياضيات، وكان يساعدها وله الفضل الأكبر في تفوقها، مشيرة إلى أن والدتها كانت دائما ما تساعدها لتحقيق حلمها بالحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

الطالبة يسرا عبدالملك: هدخل كلية طب

وأوضحت «يسرا» في تصريحاتها بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أن حلمها الآن هو دخول كلية الطب بعد أن كانت مترددة بين الطب والهندسة، مشيرة إلى أن جميع أفراد أسرتها سعداء بحصولها على ترتيب متقدم على مستوى الجمهورية في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدة انها لم تكن تذاكر في أوقات محددة خلال اليوم، وإنما وفق حالتها اليومية وظروفها.

الجدير بالذكر، أن الطالبة يسرا عبدالملك عبد الملك تركي، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية 2022، من مركز أشمون بمنطقة المنوفية الأزهرية، وهي طالبة في معهد فتيات دلهمو، وحصلت على المركز الرابع مكرر بمجموع 647 درجة، بنسبة 99.54%.