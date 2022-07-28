التصريح بدفن جثمان عامل صدمه «لودر» أثناء عبوره الطريق في كرداسة

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان عامل لقى مصرعه بمنطقة كرداسة، إثر حادث تعرض له، إذ تبين من التحريات، أن «لودر» تسبب في وفاته، بعدما اصطدم به أثناء عبوره الطريق.

جاء هذا بعد انتداب فريق من عناصر الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الظاهري على جثمان المتوفى، وإعداد تقرير مفصل بحالته يوضح سبب الوفاه.

وكلفت رجال المباحث، بسرعة استكمال تحرياتها، بخصوص الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم، حيال حدوث تلك الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

بداية البلاغ

كان مركز شرطة كرداسة، تلقى إخطاراً من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، يفيد بوصول شاب في العقد الثالث من عمره، توفى قبل محاولة إسعافه متأثراً بإصابته، جراء حادث تعرض له، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن الشاب لقى مصرعه أثناء محاولته لعبور الطريق حال عودته سائق اللودر للخلف، الأمر الذي حجب رؤية سائق اللودر للعامل ما أدى لصدمة ومفارقته للحياة متأثراً بإصابته.

التحفظ على سائق اللودر

وبالانتقال إلى المستشفى تبين صدق الواقعة، وامكن التحفظ على سائق اللودر المتسبب في الواقعة، بناء على طلب النيابة المختصة للتحقيق في الحادث وسماع أقواله حيال وقوع الحادث، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي استدعت عددا من أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حيال نبأ وفاته، وبيان ما إن كانت هناك خصومة ثأرية بين قائد اللودر والمجني عليه، دفعته لتعمد إنهاء حياته من عدمه، كما كلفت رجال المباحث باستكمال تحرياتها وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.