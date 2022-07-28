أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بالقليوبية: القرآن سر التفوق

أجمع الطلاب أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 على مستوى محافظة القليوبية أن حفظ القرآن الكريم والمواظبة على أداء الفروض الدينية، والمذاكرة منذ أول يوم دراسي، والاستعداد الجيد للامتحانات، هو سر التفوق والنجاح والحصول على المراكز الأولى.

«دعاء»: حققت حلم والدي ووالدتي بالتفوق

وقالت الطالبة دعاء سعيد محمد أبو السعود، الأولى على مستوى محافظة القليوبية، في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الشعبة الأدبية، إنها تهدي تفوقها إلى والدها ووالدتها، وأضافت أن سعادتها لا توصف بالمركز الأول على مستوى المحافظة، حيث شعرت بالفخر عند سماعها خبر تفوقها، مشيرةً إلى أن حصولها على هذا المركز هو «مكافأة من الله على التعب الكبير والمجهود»، الذي بذلته وأسرتها طوال فترة الدراسة.

وتابعت «دعاء»، في تصريحات صحفية، أن «خلطة النجاح والتفوق» تبدأ من حفظ القرآن، حيث كان لها ورد من القرآن الكريم يومياً، مع المواظبة على المذاكرة والحفاظ على الصلوات في موعدها، مشيرةً إلى أنها كانت تذاكر من 8 إلى 10 ساعات موزعة طوال اليوم، وفق جدول كانت تحدده أسبوعياً لكافة المواد الدراسية، وتكثيف المذاكرة لبعض المواد التي كانت ترى أنه لابد من التركيز عليها، قائلة: «سالتحق بكلية اللغات والترجمة، هدفي الأول منذ نعومة أظافري».

«أحمد وعلي» بلديات وأوائل في الثانوية الازهرية

وتضمنت نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 على مستوى القليوبية حصول طالبين من معهد قرية «كفر النخلة» الأزهري، على المركزين الرابع والخامس، الشعبة العلمية علي مستوى القليوبية، وهما أحمد فتحي حامد، الحاصل على المركز الرابع، على مستوى القليوبية، بمجموع 641 درجة، بنسبة 98.62%، والطالب علي أيمن شلبي إبراهيم، الحاصل على المركز الخامس، بمجموع 639 درجة، بنسبة 98.31%.

وقال الطالبان في تصريحات صحفية إنهما بلديات ومن قرية واحدة، كما أنهما صديقان، مؤكدي أن الله كللل حلمهما بالالتحاق بكلية الطب، تحقيقاً لرغبة أسرتيهما.

وأضاف أحمد فتحي، الرابع على مستوى المحافظة، في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أن التفوق ليس جديداً عليه، فسبق أن تفوق في المرحلة الإعدادية، وحصل على المركز الرابع أيضاً.

فيما أشار الطالب علي أيمن إلى أنه يحفظ القرأن الكريم كاملاً، وكان يمارس هو صديقة أحمد رياضة كرة القدم ليوم واحد أسبوعياً، بجانب الحصول على الدروس الخصوصية.