«عبدالرحمن» يتخلص من حياته بسبب إعاقته: «ماتحملش مراته تصرف عليه»

حالة من الحزن والأسى سيطرت على أهالي منطقة الدرب الأحمر، نتيجة مصرع رجل أربعيني، وعلى وجههم علامات الشرود، كل منهم يتذكر موقفا جمعه به، تغلفه الطيبة والجدعنة، أصيب بحالة نفسية سيئة للغاية، نتيجة إصابته بإعاقة في قدمه، مما أسفرت عن إنهاء حياته بسم الفئران.

منذ شروق شمس الصباح، يخرج الرجل الأربعيني الذي يُدعى «عبدالرحمن» صاحب الـ46 عاما، من منزله إلى عمله، وعند عودته مساءً، يجد رفيقة دربه مترقبه لموعد وصوله، استمر الأربعيني في عيش حياة هادئة برفقة زوجته، إلى أن جاء اليوم المشؤوم من وجهة نظر الأسرة، وذلك عند إصابة الزوج بحادث أسفر عن كسر ساقه.

إعاقة دائمة للزوج

استمر الزوج «عبدالرحمن» طريح الفراش، نتيجة إصابته بكسر الساق فترة طويلة، وعندما حان وقت التخلص من «الجبس»، والذي اعتبرها مصدر معاناته، فوجئ بعدم قدرته على تحريك قدمه مرة أخرى، صدمة كبرى حلت على وجهه، مصاحبة لدموع زوجته.

حاولت الزوجة التماسك أمام زوجها ومعاونته على تحمل هذه الفاجعة، بات الزوج طريح الفراش مدى الحياة، فلم يكن من الزوجة سوى البحث عن مصدر رزق يعينها على التزاماتها، دموع تملأ عين «عبدالرحمن» عندما استقبل هذا الخبر، وبنبرة باكية أعطى موافقته لتحمل زوجته، التي طالما دللها، عبء المنزل.

الزوج يتخلص من حياته بسم الفئران

حالة نفسية سيئة، أصيب بها الزوج «عبدالرحمن» وهو يشاهد زوجته تخرج للعمل منذ الصباح، حتى عودتها منهمكة في المساء، إذ عزم أمره على التخلص من حياته، وإزاحة حمله عنها، انتظر خروج زوجته للعمل، وتناول «سم فئران» الذي استعان به في تنفيذ خطته، وعند عودة الأخيرة فوجئت بزوجها ملقى أرضا وبفمه مادة بيضاء، أسرعت وجيرانها على حمله إلى مستشفى الدمرداش التي لفظ بها أنفاسه الأخيرة وعاد لمنزله جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، إخطارًا من مستشفى الدمرداش، يفيد بوفاة «عامل» أثناء محاولة إسعافه إثر تناوله سم فئران، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «عبدالرحمن.ي»، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، وكشفت التحريات أن الزوجة نقلته بمعاونة الجيران إلى المستشفى، من أجل إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويحذر «الوطن» من الانتحار، مطالبا من تراودهم مثل هذه الأفكار التوجه إلى طبيب نفسي في محاولة لحل مشكلاتهم، وما قد يتعرضون له، والتفكير بإيجابية حول استمرارية الحياة التي منحها الله للإنسان.