صيانة جدار الكعبة وتركيب المذهبات استعدادا لتثبيت الثوب الجديد «صور»

أجرت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق برئاسة شؤون الحرمين أعمال صيانة لجدران الكعبة المشرفة، ومذهبات تثبيت الثوب البالغ عددها 54 حلقة، وإعادة تذهيبها، وإجراء فحص كامل على رخام الشاذروان المحيط بالكعبة المشرفة، والركن اليماني، استعدادًا لتبديل الثوب السبت المقبل، غرة شهر محرم 1444هــ، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

صيانة جدران الكعبة المشرفة من الأملاح المتراكمة

وأوضح المهندس سلطان القرشي، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، أنّ الوكالة تتولى أعمال الصيانة الدورية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي بـ المسجد الحرام لصيانة جدران الكعبة المشرفة من الأملاح المتراكمة، إن وجدت، وعمل مرمات ودهان بمادة الإيبوكسي الشفافة، وصيانة عراميس الكعبة المشرفة، وترميم التشققات بالركن اليماني، ومعالجة الشروخ بحواف الشاذروان بسبب حركة السيزرات في أثناء أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة.

أعمال صيانة الكعبة صيانة تتضمن ترويب وجلي الأرضيات

وأوضح المهندس سلطان القرشي، أنّ أعمال الصيانة تتضمن ترويب الأرضيات داخل حجر إسماعيل والدائرة الأولى من الكعبة المشرفة، ودهان الجزء الخشبي لباب حجر إسماعيل وجلي أرضيات الرخام، فضلا عن إعادة ضبط منسوب قواعد حلقات تثبيت كسوة الكعبة المشرفة، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الدورية لرخام سطح الكعبة؛ للتأكد من سلامة الرخام الموضوع بسطح الكعبة على مساحة 80 متراً مربعاً، وعدم وجود تشققات وأضرار سطحية، إلى جانب عمل ترويب لملء الفراغات بين رخام التاسوس، وهو رخام نادر الوجود يُستورَد خصيصاً للحرمين بمميزات عدة، منها عكس الضوء والحرارة.