يسرا: «مبسوطة بفريق أحلام سعيدة.. من غيرهم مكنتش هطلع ده»

قالت الفنانة يسرا، إن السبب الرئيسي لتألقها في عملها الدرامي الأخير «أحلام سعيدة»، يعود الفضل فيه إلى طاقم العمل الذي رافقها طيلة الوقت، موضحة: «من غير ما هما يكونوا معايا مكنش ممكن أطلع ده، وكلهم عملوا معايا شغل كتير، وكان المايسترو الكبير بتاعنا أستاذ عمرو عرفة، وأنا كنت أكتر واحده مبسوطة بالشغل معاهم».

يسرا: رغم ذلك استمرت في الابتسام والضحك لها ولمن حولها

أضافت خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الدور الذي ظهرت به في مسلسل أحلام سعيدة، تميز بالبساطة بين العاملين فيه، واقتضت الشخصية التي أدتها في المسلسل فقدان حاسة البصر في ثاني أيام العمل، وعلى الرغم من ذلك استمرت في الابتسام والضحك لها ولمن حولها.

يسرا: دور سيدة تعايشت مع فقدان البصر

أكدت أن النموذج الذي ظهرت به في المسلسل، كان لسيدة رضيت وتعايشت مع حالة فقدان البصر، رغم محاولاتها لاستعادته عبر عدد من الأطباء، لكنها حاولت التعايش معه بفضل وجود الشخصيات الثلاث اللاتي كن برفقتها في المسلسل، فرغم انتماء كل منهن لبيئة مختلفة لكن في نهاية الامر استطعن مساعدتها على التعايش مع حالة فقدان البصر.

وأوضحت الفنانة مي كساب، أن الفنانة يسرا، تعتبر إحدى الشخصيات ذات الحالة الخاصة والمنفرده، وهي قيمه وقامة وذات تاريخ كبير.

وأشعلت يسرا وشيماء سيف ومي كساب أستوديو البرنامج، بغناء بعض الأغاني الشهيرة، من ضمنها أغنية «ستو أنا» و«جت الحرارة».

يسرا: بسنت حميدة شرفتنا

طلبت يسرا من جمهور البرنامج، تقديم التحية للاعبة بسنت حميدة الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران، قائلة: «لازم نسقف لها كلنا لأنها شرفتنا كلنا، شرفت مصر كلها، ما شاء الله عليها أنا شوفتها شيء مبهر وجميل».

وكشفت يسرا، أن لطفية النادي، أول امرأة مصرية وعربية تقود الطائرة تقرب للمخرجة إيناس الدغيدي.