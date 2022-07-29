حكاية مصرع شاب أسفل عجلات لودر في كرداسة.. «زميله مخدش باله»

حادثة مرعبة شهدتها منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة في الساعات الأخيرة، انتهت معها حياة شاب تحت عجلات لودر في الشارع أثناء قيامه وزميله بممارسة عملهما، ما أثار حزن العشرات من أهالي المنطقة المحيطة.

وتنشر «الوطن»، تفاصيل واقعة دهس شاب تحت عجلات لودر في منطقة كرداسة، حسب ما انتهت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة التابعة لوزارة الداخلية بشأن الواقعة.

السائق يدهس زميله باللودر

كان الشاب الضحية وزميله سائق اللودر يؤديان عملهما في أحد شوارع منطقة كرداسة أمس الخميس، وأثناء رجوع أحدهما باللودر إلى الخلف دون أن يرى زميله الذي كان يعمل مساعداً له، دهسه تحت العجلات بطريقة يصعب معها إنقاذ حياته.

محاولة أخيرة لإنقاذ حياة الضحية

وعلى الفور تم نقل الشاب الضحية إلى أقرب مستشفى من أجل محاولة أخيرة لإنقاذ حياته، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت معه كل المحاولات من جانب أفراد الطاقم الطبي.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بمصرع شاب نتيجة دهسه بلودر في منطقة كرداسة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اخطار النيابة من أجل إجراء التحقيق.

انتقال رجال إلى مكان الواقعة

وفور وصول البلاغ إلى الأجهزة الأمنية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، من أجل إجراء التحريات الأولية، تبين من خلالها أن الشاب الضحية يعمل مساعداً لسائق اللودر وأن السائق صدمه وهو يرجع إلى الخلف دون أن يرى الضحية، وهو ما أدى إلى وفاته، وجرى القبض على سائق اللودر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.