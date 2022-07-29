توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة على كافة الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة السبت 30 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة الأحد 31 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الإثنين 1 أغسطس 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية الشرقية والغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.