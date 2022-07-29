المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 علمي.. تعرف على المواد

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية الأزهرية عن المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 علمي، وذلك لمعرفة مجموع الدرجات الكلية بعد إعلان الأزهر الشريف النتيجة في مؤتمر صحفي، وظهور الرابط عبر البوابة الإلكترونية بعد المؤتمر مباشرة.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 علمي

ويبحث الأهالي وطلاب الشعبة العلمية عن المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 علمي، بعد إعلان الأزهر الشريف النتيجة عبر البوابة الإلكترونية، إذ يختلف مجموع درجات الشعبة العلمية عن الأدبية، وذلك لاختلاف طبيعة كلا من الشعبتين والمواد التي يتم تدريسها في كلا منهما، وزيادة عدد مواد الشعبة العلمية عن الأدبية.

وتعد مرحلة معرفة المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 علمي، خطوة مهمة لكل طالب وطالبة لتحديد مستقبلهم والجامعة التي سيلتحقوا بها بعد إعلان التنسيق، وهي تتوقف على المجموع الكلي لشعبة كل طالب.

ويكون المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 علمي 650 درجة، موزعة على كل المواد التي يتم تدريسها في الشعبة، وهي مكونة من 3 فئات: «المواد الشرعي والمواد العربية والمواد الثقافية».

طلاب الشعبة العلمية يدرسون عددًا كبيرًا من المواد

ويدرس طلاب الثانوية الأزهرية الشعبة العلمية، أكبر عدد من المواد الدراسية على مستوى شهادات الثانوية في مصر، فبالإضافة إلى المواد الشرعية والعربية والثقافية، يدرس طلاب الشعبة العلمية مواد علمي رياضة وعلمي علوم معا.

لذلك يكون المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2022 علمي أكبر من المجموع الكلي للشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية.