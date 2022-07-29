«رقية» تاسع الثانوية الأزهرية 2022: «كفاح وصبر والدتي عنوان تفوقي»

وسط دموع الفرح التي تنهمر من عيناها وابتسامة نحو المستقبل المشرق، وفرحة عمت بيتهم الصغير وقريتهم، عقب حصول الطالبة رقية السيد أحمد السيد عامر، بنت قرية المندورة، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، على المركز التاسع على مستوي الجمهورية بالثانوية الأزهرية بمجموع 616 بنسبة مئوية بلغت 97.78%.

الطالبة تشيد بكفاح والدتها

وأوضحت الطالبة أن والدتها هي من دفعتها لبناء شخصيتها نحو التفوق، وكفاح والدتها كان دائمًا أمام عينيها، إضافة لتربيتها على محاسن الأخلاق هي وأشقائها بصبر جلد، وسعي منها لا يتوقف حتى تصل بأبنائها إلى بر الأمان، معقبة: «أمي تاج رأسي».

وأشارت الطالبة إلى أن والدها متوفى وهو ما جعلها تتحمل المسؤولية ليفرح في قبره بتفوقها العلمي، لأنها تحمل اسم والدها والذي يعني لها الدنيا وما فيها.

حصاد كفر الشيح 3 مراكز في أوائل الثانوية الأزهرية

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة كفر الشيخ قد حصدت ثلاث مراكز علي من أوائل الثانوية الأزهرية علي مستوى الجمهورية، وذلك بمراكز الرابع، والسادس، والتاسع الشعبة الأدبية، وهو ما جعل الفرحة تعم أرجاء المحافظة نظرا لتفوقهم العلمي.

كلية الشريعة أول رغباتي

و تكمل رقية حديثها، أن حلم حياتها الالتحاق بكلية الشريعة لأن ذلك هو ما يجعل والدتها ووالدها في سعادة وفرح، علاوة علي أنها بدخولها بذات الكلية السابق ذكرها تكون قد حققت ما تتمناه وأدخلت الفرحة على أسرة كل حلمها الستر والتوفيق، ولكنها تعرف جيدًا أن نعم الله عليها كان بفضل حفظها لكتاب الله القران الكريم، والصلاة في وقتها.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس تواصل خلالها مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، وهنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها.