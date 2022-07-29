إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالمنوفية

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك، على طريق بركة السبع شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الواقعة إلى لنقل المصابين إلى المستشفى، كما تم الدفع بقوة أمنية إلى ممان الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

بالانتقال والفحص من ضباط قسم شرطة بركة السبع في مديرية أمن المنوفية، تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام توكتوك وسيارة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم سؤال شهود العيان، والانتقال فورا لمساع أقوال المصابين في المستشفى.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة على طريق بركة السبع شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.