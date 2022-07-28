رجل أعمال شاب يلقي بنفسه من قطار المنصورة لمروره بأزمة نفسية

ألقى رجل أعمال شاب بنفسه من قطار المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، في محاولة للتخلص من حياته، مما تسبب في إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقله، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بإلقاء شخص نفسه من قطار المنصورة

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من بعض الأهالي بمنطقة «مزلقان المرور»، أمام إدارة مرور الدقهلية، بقيام شخص بمحاولة الانتحار وإلقاء نفسه من القطار المتجهة من المنصورة إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

التعرف على الشخص ونقله للمستشفي للعلاج

انتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن المصاب رجل أعمال يُدعى «محمد م. أ.»، 47 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بشارع «المعهد الديني»، بدائرة مركز كفر صقر، في محافظة الشرقية، وأنه ألقى بنفسه من القطار، في محاولة للتخلص من حياته.

وتبين أن رجل الأعمال ما يزال على قيد الحياة، ويعاني من الإصابة بكدمات وسحجات واشتباه كسور بالضلوع، وبسؤاله في محضر الشرطة، أقر بقيامه بمحاولة التخلص من حياته، بإلقاء نفسه من القطار، لمروره بأزمة نفسية.

جرى نقله، بواسطة سيارة الإسعاف، إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لتلقي العلاج اللازم، كما تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.