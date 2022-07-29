إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار من مجهولين في قرية «عزبة العرب» بالقليوبية

شهدت قرية عزبة العرب بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية واقعة إطلاق نيران على بعض شباب القرية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم.

إطلاق نار من ملثمين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع اطلاق نيران من مجهولين ملثمين داخل القرية وحدوث حالة من الفزع وإصابة بعض الأشخاص وفروا هاربا بدراجة نارية تجاه الطرق الزراعية الملاصقة للقرية.

نقل المصابين إلى المستشفى

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتبين من التحريات الأولية أن واقعة إطلاق الرصاص داخل القرية من ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية وجار ملاحقتهم وضبطهم للحفاظ على الأمن داخل القرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.