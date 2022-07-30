يسرا: فيه ستات نكدية ودمها تقيل.. ومي كساب ترد: غصب عنها

أيدت الفنانة يسرا وجود بعض السيدات «النكديات»، قائلة: «أنا طبعي حامي بس فيه ستات دمها تقيل ونكدية، وفيه ستات شرباتاتة»، فقاطعتها الفنانة مي كساب قائلة إن هناك بعض السيدات يعشن دور الدراما في حياتهن: «حساسين شوية عن اللزوم، الواحدة غصب عنها، أنا واحدة من الناس بقلبها دايما دراما كوين في مواقف معينة، مش نكد بس عياط».

شيماء سيف: طالبة معايا عياط من غير سبب

من جانبها قالت الفنانة شيماء سيف، خلال استضافتها مع الفنانة يسرا ومي كساب، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنها نكدية بعض الشيء، «ساعات بصحى من النوم وأعرف اليوم النكد الأسود، هي طالبة معايا عياط ومن غير سبب وأحداث، ممكن يكون حاجة افتكرتها من 20 سنة».

وأشارت إلى أن من يقول بأن السيدات نكديات ظلمهن: «الست بتشيل الهم أكتر، والرجالة على قلبهم مراوح، وبالهم طويل والست حامية».

مي كساب: كورونا غيرت شخصيتي

ولفتت أنها قررت خلال فترة فيروس كورونا تغيير شخصيتها، «قعدت في الأوضة أطول وقت، وماشوفتش واحد غلطان في الحياة غير نفسي، قولت أنا ظلمت نفسي وظلمت اللي حواليا، وخدت قرار إني هغير كل حاجة، وأول حاجة هغيرها هي نفسي في كل حاجة، وفعلا وزعت مشاعري لحاجة تستاهل، اللي مترباش في بيت أمه وأبوه مفيش حاجة هتربيه ولا الحياة ولا غيرها فقررت أربي أولادي ونفسي».

وكشفت الفنانة يسرا عن رأيها في كتابة بعض المشكلات الشخصية على السوشيال ميديا، قائلة: «بلاش بوستات، مرات بتتفهم غلط ومرات بيترد عليها غلط وبالتالي بتتقلب الحكاية وانتي ولا في دماغك حاجة، الناس اللي عاوزة تغلطك هتغلطك احنا مش هنغير الكون وهيرضي كل العالم».