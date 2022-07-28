يسرا: قابلت شيماء سيف صدفة في مكة ودعيت نلتقي.. عملنا بعدها «أحلام سعيدة»

قالت الفنانة يسرا، إنها التقت الفنانة شيماء سيف بالصدفة في خلال أدائهما مناسك العمرة بمكة المكرمة، قبل اشتراكهما في مسلسل «أحلام سعيدة»، رغم زحام المعتمرين، «قولتلها يارب يارب نلتقي».

العلاقة اللي بينا روحانية

أضافت يسرا، خلال لقاء في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه بعد شهر من مقابلة شيماء سيف وبعد تصويرهما المسلسل والانتهاء منه قررا الذهاب لأداء العمرة مرة أخرى، فعلقت عليها شيماء سيف مداعبة: «علاقة روحانية».

وعن مشهد سقوط شيماء سيف على السرير في المسلسل، علقت يسرا: «ضحكت ساعتها من قلب قلبي، أنا وقعت من الضحك، شيماء سيف خطر على الدراما المصرية»، فقطاعتها شيماء سيف قائلة: «أنا لما وقعت على السرير رجليا اتعورت بس من كتر الضحك مقدرتش أقولهم إني اتخبطت».

جروب «شلة ديدي» على واتساب

وأعربت مي كساب، عن ندمها، بعدم معرفتها بشيماء سيف من قبل في حياتها: «فضلت طول الوقت أقولها إنتي إزاي مكنتيش في حياتي من زمان، انا ندمانة على الوقت اللي ضاع من غير ما أعرفك، هي جدعة وطيبة»، فردت عليها شيماء سيف قائلة: «مي حاجة كدة قمر وطيبة واللي على قلبها بتقوله وطفلة جدا».

وكشفت يسرا، أنهن قررن إنشاء «جروب» على واتساب يجمع «شلة ديدي»، منذ بداية تصوير المسلسل، لافتة أن شيماء سيف، مصممة الرقصات التي كانوا يظهرون بها على التيك توك، «عملت معاهم حاجات أول مرة أعملها».