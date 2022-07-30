قصف روسي على مدينة «نيكوبول» الأوكرانية

قصف القوات الروسية، مدينة «نيكوبول» في منطقة دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا، بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وذكرت وكالة الأوكرانية، إن حوالي 40 صاروخًا جرى إطلاقها على حي سكني في المدنية.

وأشارت الوكالة الأوكرانية، إلى تضرر حوالي 30 مبنى في «نيكوبول»، مضيفة أن القوات الروسية، قصفت صباحا، المدينة بالذخيرة الحارقة.

البنتاجون: سنمد أوكرانيا بدفعة من «فينيكس جوست» في أغسطس المقبل

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «واشنطن» تسعى لتزويد أوكرانيا بقطع غيار للطائرات الحربية السوفيتية وأوكرانية الصنع، وإمدادها بدفعة جديدة من طائرات بدون طيار «فينيكس جوست» في أغسطس المقبل.

من جانبه، قال لواء بريطاني متقاعد يدعى، سيمون ماريال لـ«راديو تايمز»، إن الأوروبيين قد يتخلون عن دعم «كييف» إن نفذوا خطة «مفوضية أوروبا» لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، «في الفترة من 1 أغسطس إلى 31 مارس من العام المقبل 2023»،، مشيرًا إلى أن في ظل هذه الظروف سيبدأ الأوروبيون في التشكيك بمدى فعالية العقوبات ضد «موسكو».

وأعربت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن ثقتها بأن رئيس روسيا فلاديمير بوتين سيمضي قدمًا في حرب بلاده على أوكرانيا، «تسميها موسكو بالعملية العسكرية الخاصة».

شيرمان: الرئيس الروسي ذكي جدا

وأشارت شيرمان في حديث لصحيفة «إيكونوميست» البريطانية، إلى أن بوتين ذكي جدا، ومرن جدا ولديه ثقة بنفسه، معربة عن اعتقادها أن الرئيس الروسي لديه رؤية بشأن إلى أين يتجه، فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العقوبات المفروضة ضد موسكو سيكون لها تأثير مدمر ومتزايد على روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الدوما»: إجماع روسي على الاعتراف بـ«لوجانسك» و«دونيتسك»

بدوره، شدد رئيس مجلس «الدوما» الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن قضية «شبه جزيرة القرم» والاعتراف بجمهوريتي «لوجانسك» و«دونيتسك» الشعبيتين، إجماع لجميع القوى السياسية في روسيا، واصفا من غادروا بلاده مع انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا، لانتظار نتائجها في دول دافئة بالخونة.