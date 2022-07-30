كيف تحصل على عائد ثابت شهريا لمدة 3 سنوات؟.. لا يقل عن 1400 جنيه

إذا كنت ترغب في الحصول على عائد شهرى لا يقل عن 1400 جنيه شهريًا، كل ما عليك هو شراء شهادة ادخار ذات مدة الثلاث سنوات بعائد 14%، وبحسب مصادر مصرفية فإنّه يجب على من يرغب فى الحصول على هذا العائد شهريًا أن يكون لديه 100 ألف جنيه، ثم شراء شهادات ادخار من بعض البنوك التي تمنح عائدًا شهريًا لا يقل عن الـ14%.

ونقدم في هذا التقرير أبرز البنوك التي تطرح شهادات ادخار بعائد 14%.

شهادة ادخارية بعائد ثابت بالبنك الأهلي المصري

وبحسب مصادر مصرفية، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار بعائد ثابت 14%، لمدة 3 سنوات، إذ يتمّ صرف العائد شهريًا بشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، مشيرًا إلى أنَّ هذه الشهادة تمنح إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات ائتمان ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

شهادة بنك ناصر الاجتماعي الادخارية

وبحسب المصادر، فإن بنك ناصر الاجتماعي، أعلن عن طرح شهادة ادخارية ذات أجل 3 سنوات بعائد 15% سنويًا و14.25% ربع سنوي و14% شهريًا، وقيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها ويتمّ احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

شهادة ثلاثية مدتها 3 سنوات في بنك مصر

وأشارت المصادر إلى أن بنك مصر طرح شهادة ثلاثية مدتها 3 سنوات بحد أدنى لشراء 1000 جنيه ومضاعفاته، بعائد 14% سنويًا، ومعدل العائد ثابت، يتمّ صرفه شهرياً، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة ثلاثية بعائد 14% من بنك البركة

وأشارت المصادر إلى أن بنك البركة طرح شهادة ثلاثية بعائد 14% بحد أدنى للإيداع 1000 جنيه ومضاعفاتها، إذ تقدم منتجات مصرفية للعملاء من مختلف الفئات الاقتصادية.

شهادة ادخار أميرالد الثلاثية بالبنك العربي الأفريقي

وطرح البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار أميرالد الثلاثية، إذ توفر عائدًا بنسبة 13.75%، و14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و14.25% سنويًا، ويكون العائد التراكمي للشهادة 33%.