«بهاء» ويحيى» شقيقان يبدعان في الإنشاد الديني: هنبدل المهرجانات بالروحانيات

تكاد تقشعر الأبدان عندما سماع إنشادهما الذي طالما أدهش جميع من سمع ورأى مدحهما لرسول الله، لذا يستقبلهما الناس بحفاوة كبيرة عند خروجهما لإحياء الأفراح والاحتفالات والمناسبات الدينية المختلفة، ويكفي أنهما يُدخلان السرور والبهجة على الناس الذين أطلقوا عليهما «صانعي البهجة».

فرقة إنشاد ديني

يقول بهاء الدين النادي، المقيم بقرية عرب أبو ذكري، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنه بدأ وشقيقه الإنشاد منذ 15 سنة، عندما اكتشفا موهبتهما في هذا المجال، ومنذ 5 سنوات كونا فرقة للإنشاد الديني مقرها مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث قاما بإحياء الأفراح والاحتفالات والمناسبات الدينية المختلفة، وكذلك معظم حفلات التخرج في جامعات مصر.

يتمنى «النادي» الوصول إلى العالمية من خلال مشاركتهما في مسابقات الإنشاد الديني المحلية والدولية. ويذكر أن الأهالي في قريته والقرى الأخرى يلقبونهما بـ«منشدي البهجة»، نظرا لإدخالهما السرور والبهجة على كل من يسمعهما أو يشاهدهما.

تقديم أناشيد دينية

أما الشقيق الأصغر «يحيى»، فذكر أنهما حريصان على تقديم الأناشيد الدينية في مدح رسول الله والبعد عن الأغاني الأخرى، حيث أطلقا «هاشتاج» من 5 سنوات عنوانه «هنبدل المهرجانات بالروحانيات»، مما لاقى تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحا الآن أكثر شهرة من خلال إحياء الحفلات والمناسبات الدينية في جميع محافظات مصر.

وأكمل «يحيي»، أنه وشقيقه افتتحت استوديو للإنتاج الفني في بنها، لتدريب الأطفال والشباب وتطوير موهبتهم في الإنشاد الديني ومدح الرسول، لافتا إلى أنه يتمنى افتتاح مراكز أخرى في جميع المحافظات.