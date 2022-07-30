ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يكسر حاجز الـ1000 جنيه

شهد سوق الذهب في مصر ارتفاعا مفاجئًا لأسعار الذهب اليوم السبت 30 يوليو 2022، ليسجل الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيهًا عند الشراء، وذهب عيار 18 سعر 867 جنيهًا عند الشراء، ويرجع ارتفاع أسعار الذهب لعدة أسباب خارجية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

الإقبال على الذهب بعد ارتفاع سعره

وقال الدكتور وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب في تصريحات خاصة لـ الوطن، إن سوق الذهب لم تتأثر بزيادة أسعاره، موضحًا أن الزيادة طفيفة جدًا ولن تؤثر على إقبال المستهلكين، خاصة المقبلين على الزواج، موضحا أن سوق الذهب مترددة مقارنة بباقي الأسواق، ولا يمكن لأحد توقع مستقبل سعر الذهب حتى الخبراء، ويلقى الذهب إقبالًا كبيرًا من الشباب، خاصة في فصل الصيف باعتباره موسمًا للزواج بمصر.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف أمين، أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع لارتفاع معدل التضخم عالميًا، ولوجود الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على سوق الذهب بشكل عام، موضحًا أن أغلب رؤوس الأموال أصبحت تلجأ لشراء الذهب وتخزينه، باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل زيادة معدل التضخم.

نصيحة للمواطنين عند الشراء

وأشار أمين، إلى أن إقبال المصريين على شراء الذهب متركزًا على عياري 18 و21، كأكثر الأعيرة مبيعًا، محذرًا المستهلكين من شراء الذهب القديم، لكونه مستعمل ومجهول الهوية، وبالتالي يصعب على المشتري بيعه في المستقبل، وينصح رئيس شعبة الذهب، بشراء الجنيهات الذهبية والسبائك، لجودتها وحصول المشتري على فاتورة عند الشراء، والتي تضمن له حقوق ما بعد البيع كمشتري.

أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري:

عيار 24: سجل سعر الشراء 1157 جنيهًا.

عيار 21: سجل سعر الشراء 1012 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر الشراء 867 جنيهًا.

عيار 14: سجل سعر الشراء 675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 8,096 جنيه.