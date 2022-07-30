إغلاق مزلقان أبوصوير في الإسماعيلية لمدة 4 أيام للصيانة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، عن إغلاق مزلقان أبوصوير، لمدة 4 أيام، اعتباراً من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، لاستكمال أعمال الصيانة اللازمة.

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة المواطنين استخدام الطرق البديلة كطريق المشروع والعبور من مزلقان قرية أبوصويرالبلد أو طريق روض اسكندر والمرور من مزلقان قرية الجرايشة.

صيانة المزلقان

وأشار المصادر إلى أن إغلاق مزلقان أبوصوير يأتي لاستكمال أعمال الصيانة التي يتم الانتهاء منها، وتم افتتاحه قبيل إجازة عيد الفطر المبارك الماضي، للتسهيل على المواطنين العبور من المزلقان والحركة عليه.

وأعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية، في وقت سابق، عن اغلاق المزلقان في شهر يونيو الماضي، لمدة أسبوع، إلا أن أعمال الصيانة استمرت لقرابة شهر، مما أدى إلى تأثر حركة المواطنين نتيجة إغلاق المزلقان.

وتضمنت الأعمال فك وتركيب الخراسانات في المزلقان واستبداله بالكامل بشكل أفضل، إلا انه لم يتم الانتهاء من تركيب البلاط الخاص بالمرحلة النهائية لتحقيق السلاسة المرورية.

وبحسب المنشور الرسمي للهيئة العامة للسكك الحديدية طالبت المواطنين استخدام مزلقاني المشروع والجرايشة لقربهما من مدينة أبوصوير لحين انتهاء أعمال الصيانة فيما تم اخطار قائد مرور أبوصوير وإدارة الدفاع المدني ومرفق الإسعاف ومأمور مركز شرطة أبوصوير ومديري إدارات التشغيل والإشارات ورئيس المراقبة المركزية واخطارهم بأعمال الصيانة.

رصف طريق «روض اسكندر»

وشهد طريق روض اسكندر الرابط بين القرية ومدينة أبوصوير أعمال تطوير ورصف خلال الأيام القليلة الماضية للتسهيل علي المواطنين التنقل بين مركز أبوصوير ومزلقان قرية نفيشة.

وكانت قد شهد طريق أبوصوير عدة حوادث مرورية بمدخل المدينة اسفرت عن عشرات المصابين وحالات وفاة بسبب عدم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير مدخل المدينة بالكامل ومنع المرور عكس الاتجاه.