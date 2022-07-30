تعرف على مواعيد عمل الخط الثالث بمترو الأنفاق.. تختلف من محطة لأخرى

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة المواعيد الخاصة بمترو الأنفاق، وخصوصا الذين يحرصون على استقلال تلك الوسيلة للانتقال من مكان لآخر؛ سواء للذهاب إلى عملهم أو كلياتهم بشكل يومي، ويعد الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يبدأ من محطة العتبة وينتهي بـ عدلي منصور من أكثر الخطوط التي يتم استخدامها داخل القاهرة.

وعلى مدار الفترة القليلة الماضية، شهد الخط الثالث عدة تغييرات في المواعيد وجوانب فتح الأبواب الخاصة بعربات المترو؛ نظرا لقيام الإدارة بأعمال تجريب؛ استعدادا لافتتاح محطات أخرى جديدة، ما جعل العديد منهم يتساءلون عن مواعيد عمل المترو في محطات الخط الثالث.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في الخط الثالث

واهتماما بما يبحث عنه القراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير مواعيد عمل مترو الأنفاق في الخط الثالث، لحين الانتهاء من أعمال التجريب، وفق الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، وجاءت كالتالي:

أعلنت الإذاعة الداخلية بمترو الأنفاق، مواعيد عمل المترو داخل محطات الخط الثالث خلال الفترة الحالية ولحين إشعار آخر، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال تجريب المحطات الجديدة.

بدء العمل في السادسة صباحا

ويبدأ العمل في الخط الثالث بدءا من محطة عدلي منصور وحتى العباسية في السادسة صباحا، وينتهي 12 منتصف الليل، أما بالنسبة للعمل في محطات «عبدة باشا، الجيش، باب الشعرية، العتبة» يبدأ من 6 صباحا وحتى 10:15 مساء.

وبالنسبة لمحطة العتبة، يتم فتح أبواب المترو بها من جانب اليمين فقط، ما يجعل هذا الجانب هو المخصص لنزول الركاب بعد انتهاء رحلتهم، ودخول الركاب الذين يبدأون رحلتهم المتجهة نحو عدلي منصور.