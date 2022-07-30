«لعبة الموت».. قصة مصرع طفلين مختنقين داخل سيارة بالشرقية

كعادتهما في كل يوم، خرج الطفلان «سامح أسامة عصمت»، 3 سنوات، و«زين أحمد زينهم»، 3 سنوات، عصر أمس الجمعة، ليلهوان في الشارع أمام منزل الأول في قرية «شنبارة»، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ولكنهما لم يعودا هذه المرة سوى جثتين هامدتين.

الطفلان يدخلان سيارة أثناء لهوهما في الشارع

ظل الطفلان الصغيران يركضان في الشارع بقرية شنبارة، يختبئ أحدهما ليبحث عنه الآخر، فيما يسميه الأطفال لعبة «الاستغماية»، وبينما يستمتعان باللهو، اقترح أحدهما على الآخر الدخول إلى سيارة ملاكي وجدا بابها مفتوحاً، للعب داخلها، وما إن دخلا السيارة، وبدءا يتفحصان ما يوجد بداخلها، أغلقا الباب عليهما، ثم بدأ يتناقض الأكسجين بشكل تدريجي، ولم يعد الطفلان قادرين على التقاط أنفاسهما، مما أدى إلى إصابتهما بالإغماء وفقدانهما الوعي، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، ليلقيا مصرعهما مختنقين.

العثور على الطفلين متوفين داخل السيارة

بعد غياب الطلفلين فترة طويلة، تسلل القلق والخوف إلى نفوس ذويهما وخرجوا يبحثون عنهما، حتى وجدهما أحد الأهالي داخل السيارة بالصدفة، وفي محاولة يائسة، قام الأهالي بنقل الطفلين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، أملاً في انقاذهما، وأنهما مازالا على قيد الحياة.

انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثتي الطفلين

ولكن تلقت أسرتا الطفلين الصدمة المفجعة، بعدما أكد لهما أطباء المستشفي وفاة الطفلين، ليتم نقل جثتيهما إلى مشرحة المستشفى، حيث جرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثتين، وإعداد تقرير بسبب الوفاة والتصريح بالدفن في وقت لاحق.

بلاغ يفيد بوفاة الطفلين إثر اختناقهما داخل سيارة

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ إلى المركز، باستقبال مستشفى ديرب نجم المركزي الطفلين «سامح أسامة عصمت»، 3 سنوات، و«زين أحمد زينهم»، 3 سنوات، جثتين هامدتين، بعد أن لقيا مصرعهما مختنقين داخل سيارة.

وانتقلت قوة من ضباط المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الطفلين تربطهما صلة قرابة، وكانا يلهوان في الشارع ثم دخلا إلى السيارة، ولم يمكنهما الخروج منها، حيث لقيا مصرعهما مختنقين داخل السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.