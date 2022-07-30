«إعلام النواب»: الرئيس منح الحوار الوطني كل الإمكانيات

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، إنّ جموع الشعب المصري عندما خرجت إلى الميادين نادت بالعيش والحرية، حيث تمت المساواة في الحصول على لقمة العيش بالحرية، ولكن بعض الدول قررت الحصول على الديموقراطية دون المطالبة بالتنمية، والعكس صحيح، ولكن في مصر يحدث توازن بين المطلبين.

حديث العدالة الاجتماعية في مصر مهم جدا

وأضاف مصطفى خلال حواره مع الإعلامي محمود سعيد مقدم برنامج الحوار الوطني على قناة إكسترا نيوز، أنّ حديث العدالة الاجتماعية في مصر مهم جدا، وعندما يتحدث الرئيس السيسي عن رغبته في الاستماع إلى حوار المصريين فإنه يحقق الديموقراطية والتنمية معا.

وتابع وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، أن مجتمعنا في حاجة إلى الوعي والتنمية الثقافية، موضحًا: «الرئيس منح الحوار الوطني كل الإمكانيات حتى يكون تحت مظلة الدولة المصرية بأكملها».

المستشار محمود فوزي قامة قانونية سياسية شابة

وواصل قائلا: «أنا شاهدت جهد المستشار محمود فوزي في مجلس النواب عندما كان أمينا عاما لمجلس في البرلمان الماضي، وكنت سعيدا بهذه القامة القانونية السياسية الشابة التي تثري النقاشات، واختيار المستشار محمود فوزي للأمانة الفنية في الحوار الوطني أثلج صدري، شعرت بأننا سننظم حوارا وطنيا بلجان وأفكار ولجان علمية لأنه مدرب على ذلك، لأنه شارك في إعداد عشرات القوانين التي تُطبق على الأرض، وأثق أن الإعداد الذي يتم للحوار الوطني على أعلى مستوى وأرى أن المستشار محمود فوزي سيكون جديرا بأمانة الحوار».