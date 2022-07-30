«إعلام النواب»: الجمهورية الجديدة تعتمد على فلسفة الحوار والفكر الديمقراطي

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية الشباب والسياسيين، إنّ الجمهورية الجديدة تقوم على فلسفة الحوار والفكر الديمقراطي وأن نتفق معا على الأسس والقواعد، وهكذا تقوم الدولة العظيمة.

مصر دولة عظيمة تسعى إلى إيجاد مكانها المستحق وسط الأمم

وأضاف مصطفى خلال حواره مع الإعلامي محمود سعيد مقدم برنامج الحوار الوطني على قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر دولة عظيمة تسعى إلى إيجاد مكانها المستحق وسط الأمم في أجواء صعبة للغاية على المستوى الدولي: «في الحوار الوطني، كأننا نجلس معا لنضع عقدا اجتماعيا نصوغه سويا يشارك فيه الكبير والصغير، أعتقد أننا نبني الجمهورية الجديدة على أسس متينة وقوية أساسها الفكر واحترام القيم السامية وعلى رأس هذه القيم حرية الرأي والتعبير».

وتابع وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لاقت استحسانا وقبولا لدى الجميع، ولدى كل من لديه فكرة ويرى جانبا سليا يريد أن يحسنه ويطوره ويعي معنى وقيمة المعارضة بالنسبة لأي دولة، وبخاصة دولة تنتفض وتسعى إلى العديد من المشكلات، وما زال لدينا العديد من المشكلات التي تستحق أن نستمع إلى وجهات نظر الصغير قبل الكبير والمتخصصين في كل المجالات.

هناك أمور لا تمهل الساسة لفتح حوار

وأكد أن هناك أمورا لا تمهل الساسة لفتح حوار، فلا يمكن فتح حوار على مصراعيه بهذا الشكل، طالما مصر كانت في مرحلة انتقالية صعبة، وبعد مرور البلاد بثورتين لم يكن من الصحيح إجراء الحوار، ولكن بعد استقرار الدولة أصبح الأمر ممكنا، وبخاصة أن مؤسسات الدولة اتخذت مكانتها المستحقة، كما هدأت الثورات والاعتصامات وبدأت الأمور تعود إلى نصابها الطبيعي، ومن ثم، فقد حان الوقت المناسب للحوار.